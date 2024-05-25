В Балыкчи запустили крупное предприятие по переработке мяса

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в запуске крупнейшего в области предприятия по переработке мяса в Балыкчи. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, завод «Дордой Балыкчы», построенный в соответствии с международными стандартами управления безопасностью пищевых продуктов, может перерабатывать мясо 100 голов крупного и 1 тысячу голов мелкого рогатого скота за смену. Производственная мощность комбината составляет 14 тысяч тонн продукции в год. Работой будет обеспечено более 100 человек.

Общая сумма инвестиций составляет $6 миллионов. Половина профинансирована за счет кредита Кыргызско-Российского фонда развития.

Садыр Жапаров отметил, что открытие завода в Балыкчи, действительно, заслуживает поддержки. Ведь, несмотря на постоянные утверждения, что большая часть населения страны занимается земледелием и животноводством, объем продукции остается небольшим, количество перерабатывающих заводов ограничено, а кластерное производство в этой сфере еще не получило достаточного развития.

По его словам, если все пойдет по плану, этот проект станет первым шагом к созданию в Кыргызстане вертикально интегрированного мясного кластера в рамках реализации отраслевой программы.

«Мы работаем по принципу «развитие регионов — основа развития страны». В этом направлении комплексно решаются социально-экономические проблемы регионов: ведется работа по увеличению объемов производства в регионах, повышаются доходы животноводов, создаются рабочие места и снижается трудовая миграция», — сказал Садыр Жапаров.

Ожидается, что фермеры из Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей будут поставлять сырье в «Дордой-Балыкчи». Это станет значительным стимулом для жителей этих областей, занимающихся животноводством, и повысит значимость скотоводства.

«Помимо розничной или оптовой продажи крупного и мелкого рогатого скота, мы также направим усилия на переработку и производство мясных продуктов внутри страны. В этом контексте объемы экспорта наших продуктов, наряду с внутренним рынком, будут расти. Следовательно, предприниматели, открывающие производственные предприятия, должны будут обладать сертификатами, соответствующими международным стандартам, и ветеринарной лабораторией. Ведь нам необходимо продвигать и поставлять наши экологически чистые мясные продукты на зарубежные рынки, такие как Китай, Иран, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства особо отметил, что сейчас предпринимается ряд эффективных мер со стороны властей для повышения экономики, решения социальных проблем и сохранения экологии.

«Все государственные служащие усердно работают на благо народа. Те, кто пытается присвоить государственное имущество и казну, несут наказание. Потому что наша цель — работать перед вами с честью и совестью. Мы всегда готовы оказать поддержку предпринимателям, которые стремятся улучшить жизнь людей, создавать рабочие места и вносить вклад в экономику страны», — сказал президент и выразил благодарность предпринимателям и их партнерам, оказывающим им поддержку.