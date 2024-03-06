Немецкая компания готова строить солнечные электростанции в Кыргызстане

Глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев встретился с представителями немецкой компании W. Hass Future GmbH & Co. Об этом сообщила пресс-служба ТПП.

Фирма основана в 2017 году и специализируется на установке фотоэлектрических систем по всей Европе. Ее годовой оборот превышает 30 миллионов евро. Есть заказы до 2030-го. В компании трудятся сотрудники из разных стран мира, в том числе более 40 граждан КР, проходящих обучение по новейшим технологиям.

Темир Сариев и руководитель фирмы Валдемар Хасс обсудили вопросы инвестирования более 300 миллионов евро в строительство солнечных электростанций, а также потенциал и возможности сотрудничества в области использования энергии ветра. Кроме того, немецкая сторона предлагает обучение новым подходам и технологиям специалистов из Кыргызстана с последующим трудоустройством в планируемых совместных предприятиях.