В Гуанчжоу открылся офис представительства ТПП КР

В городе Гуанчжоу (Китай) открылось официальное представительство Торгово-промышленной палаты Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ТПП КР.

В церемонии участвовал глава палаты Темир Сариев. В ТПП считают, что новый офис станет важной точкой встречи для предпринимателей, где они смогут находить новых партнеров и решать важные вопросы. Открытие представительства способствует развитию торговых и экономических отношений между Кыргызстаном и Китаем.

Представителем ТПП КР в Гуанчжоу является Мээрим Кожокматова.

«Открытию офиса способствовали переговоры президентов Кыргызстана и Китая. Во время переговоров на саммите «КНР-ЦА 5+1» глава Поднебесной Си Цзиньпин заявил о том, что надо активизировать сотрудничество с Кыргызстаном. А Гуанчжоу является для бизнеса крупной торговой площадкой. Поэтому открытие офиса станет большим подспорьем для предпринимателей», — сказал Темир Сариев.