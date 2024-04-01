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Экономика

В Гуанчжоу открылся офис представительства ТПП КР

В городе Гуанчжоу (Китай) открылось официальное представительство Торгово-промышленной палаты Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ТПП КР.

В церемонии участвовал глава палаты Темир Сариев. В ТПП считают, что новый офис станет важной точкой встречи для предпринимателей, где они смогут находить новых партнеров и решать важные вопросы. Открытие представительства способствует развитию торговых и экономических отношений между Кыргызстаном и Китаем.

Представителем ТПП КР в Гуанчжоу является Мээрим Кожокматова.

«Открытию офиса способствовали переговоры президентов Кыргызстана и Китая. Во время переговоров на саммите «КНР-ЦА 5+1» глава Поднебесной Си Цзиньпин заявил о том, что надо активизировать сотрудничество с Кыргызстаном. А Гуанчжоу является для бизнеса крупной торговой площадкой. Поэтому открытие офиса станет большим подспорьем для предпринимателей», — сказал Темир Сариев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290460/
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