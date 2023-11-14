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Экономика

В Бишкеке пройдут форум «Зеленая энергетика» и выставка GREEN EXPO

В Бишкеке в рамках дней зеленой экономики состоятся форум «Зеленая энергетика» и выставка GREEN EXPO. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра экономики и коммерции Айнура Усенбекова.

По ее словам, проведение форума будет способствовать повышению информированности общественности по вопросам зеленой экономики и предоставлению возможности сосредоточить внимание и усилия всех заинтересованных сторон на приоритетных секторах для развития региона Центральной Азии.

На выставке участникам расскажут о зеленых технологиях и решениях, которые представлены в секторе экономики для развития устойчивого бизнеса. Всего будут представлены стенды 50 разных компаний.

«Оба мероприятия нацелены на преодоление существующих вызовов и продвижение взаимовыгодного сотрудничества. На форуме будут представители Китая, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, а также научные круги, представители государственного и частного сектора», — отметила Айнура Усенбекова.

В свою очередь председатель комитета по зеленой экономике бизнес-ассоциации JIA Кубанычбек Алимов отметил, что подобный форум и выставка проводятся не в первый раз. В этом году решено пригласить гостей из разных стран, чтобы обсудить с экспертами проблемы зеленой экономики, транспорта, энергетики.

«Мы хотим дать полную информацию о том, какие барьеры существуют в развитии зеленой экономики в Кыргызстане. На выставке будут представлены как отечественные, так и иностранные компании. Хотелось бы, чтобы наше население больше знало о теме зеленой экономики и зачем это нужно», — заключил Кубанычбек Алимов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/279665/
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