Митинг на «Дордое»: комментарий Налоговой службы

«Ставки налогов на рынке «Дордой» не менялись и не повышались», — заявили в Налоговой службе, комментируя вчерашний митинг торговцев.

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В ведомстве отметили, что в августе Налоговая служба провела контрольные мероприятия в жилом массиве «Дордой» для выявления субъектов, осуществляющих деятельность без налоговой регистрации и уплаты налогов и страховых взносов. Эти мероприятия также включали составление электронной карты расположения объектов и субъектов предпринимательства.

В ходе мероприятий опечатано более 800 контейнеров и складов, владельцы которых нарушили налоговое законодательство.

Установлено, что контейнеры и склады в жилмассиве «Дордой» расположены на приусадебных земельных участках, предназначенных для жилья, а не для предпринимательской деятельности. Эти участки фактически использовались как промышленные территории, на которых расположены складские и производственные объекты и помещения без соответствующих разрешительных градостроительных документов и уплаты налогов, включая налоги на имущество.

Кроме того, выявлено 117 субъектов, у которых имелись неучтенные товары на сумму более 370 миллионов сомов. На них не было документов, подтверждающих происхождение.

Согласно налоговому законодательству, субъекты предпринимательства, приобретающие товары без соответствующих сопроводительных документов, обязаны как налоговые агенты уплатить в бюджет подоходный налог в размере 10 процентов от стоимости приобретенного товара.

«Вероятно, некоторые предприниматели рассматривают обязанность уплаты подоходного налога в размере 10 процентов как увеличение налоговой нагрузки и, пытаясь избежать уплаты налогов, организовывают различные митинги, вводя общественность в заблуждение. Ряд налогоплательщиков, у которых были выявлены неучтенные товары, уже начал уплачивать начисленные суммы подоходного налога», — рассказали в ведомстве.

Там также сообщили, что вчера заместитель председателя Налоговой службы Исламбек Кыдыргычов встретился с митингующими и разъяснил им нормы налогового законодательства, а также необходимость уплаты налогов для создания справедливых условий для всех категорий предпринимателей.

«НС призывает предпринимателей соблюдать закон и уплачивать налоги в срок и в полном объеме, а также активно участвовать в формировании честной конкуренции среди бизнесменов, где каждый участник несет свою долю налоговой ответственности», — заключили в ведомстве.