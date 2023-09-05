Кабмин предлагает ввести государственное регулирование цен на водку

Государственное агентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции предлагает поправки в проект постановления кабмина «О введении государственного регулирования цен на водку». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно действующей редакции, устанавливаются минимальные оптово-отпускная и розничная цены на водку, произведенную или реализуемую в КР. Но проблемой остается теневой оборот водочной продукции, которая составляет значительную часть потребления. Ежегодно республиканский бюджет теряет миллиарды сомов.

По данным Национального статистического комитета, объем продажи водки за 2022-й составил 30 миллионов 260 тысяч литров. При этом, согласно представленным декларациям, объемы производства и импорта — 9 миллионов 86 тысяч литров. Следовательно, в нелегальном обороте находится 21 миллион 174 тысячи литров.

В ведомстве уточнили, что на рынках республики выявляют факты реализации дешевой контрафактной водки. Оптовая цена легально произведенной водки емкостью 0,5 литра составляет 156 сомов, а контрафактной — 120 сомов. По мнению разработчиков, необходимо регулировать рынок водочной продукции. Это позволит повысить эффективность государственного контроля в части сокращения нелегального производства и оборота водки через регулирование минимальных оптовых и розничных цен.

Государственное регулирование цен на водку позволит сократить точки реализации незаконной торговли и уменьшит нелегальный оборот. При 20-процентном сокращении незаконного оборота водки прогнозируется увеличение поступлений в бюджет в размере 592,9 миллиона сомов.