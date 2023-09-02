Минэнерго решило упростить тарифы на свет. Убирают все коэффициенты

Министерство энергетики Кыргызстана предлагает внести поправки в постановление кабмина «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство отмечает, что утвержденная ранее тарифная политика предусматривает установление тарифов для всех групп потребителей до 2025-го с ежегодной корректировкой на уровень инфляции. Но там есть специальные коэффициенты. Их министерство хочет убрать.

Для упрощения применения тарифов на электрическую энергию для определенных групп потребителей предлагается отменить повышающий коэффициент для следующих групп потребителей:

население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности;

общественные и частные станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности;

субъекты майнинга (криптовалюта);

предприятия золоторудной промышленности (золотоизвлекательные фабрики);

литейные, плавильные цеха;

предприятия по производству алкогольной продукции;

цементные заводы.

В итоге тарифы составят:

для населения, использующего электроэнергию без ограничения потребления и мощности, — 327,6 тыйына за киловатт-час;

для станций по зарядке электромобилей, использующих электроэнергию без ограничения потребления и мощности, — 442 тыйына за киловатт-час;

для майнинга (криптовалюта), золоторудной промышленности, алкогольной промышленности — 504 тыйына за киловатт-час без учета налогов;

для литейного и плавильного производства — 504 тыйына за киловатт-час без учета налогов;

для цементного производства — 327,6 тыйына за киловатт-час без учета налогов.

Кроме того, предлагается изложить в новой редакции название некоторых групп потребителей электроэнергии и установить тариф для субъектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Эти изменения не повлияют на сумму оплаты электрической энергии, так как итоговые тарифы сохранятся в том же размере», — подчеркнули в Минэнерго.