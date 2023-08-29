Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан договорились о поставках электроэнергии

В Астане состоялась встреча представителей энергетических и водохозяйственных ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые обсудили вопросы водноэнергетического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Стороны обсудили вопросы поставок электрической энергии в предстоящий осенне-зимний сезон, а также партнерство в других сферах.

Достигнуты взаимные договоренности, определены объемы и условия поставок.

Стороны условились проработать возможность внедрения механизма ведения почасового учета электрической энергии, заключить договоры на урегулирование внеплановых перетоков между хозяйствующими субъектами и пересмотреть действующие условия договоров на урегулирование внеплановых перетоков.

«Участники подтвердили приверженность исполнению ранее взятых обязательств. Следующая встреча представителей водохозяйственных и энергетических ведомств состоится в ноябре 2023 года в Бишкеке», — говорится в сообщении.