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Экономика

Для стран ЕАЭС разработают цифровую карту госзакупок — ЕЭК

В Евразийской экономической комиссии состоялось совещание высокого уровня с участием представителей госорганов стран Евразийского экономического союза, наделенных полномочиями в сфере госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Кыргызстана.

Замглавы ведомства Улугбек Календеров, принимавший в нем участие, отметил важность вопросов цифровизации закупочного процесса и хода реализации перечня мер по полноценной цифровизации госзакупок в странах союза, принятого распоряжением коллегии ЕЭК в 2022 году.

Представители уполномоченных госорганов одобрили инициативу комиссии о разработке цифровой карты госзакупок в государствах ЕАЭС, которую планируется разработать. Она будет содержать информацию об общей стоимости заключенных контрактов в странах ЕАЭС, в том числе с детализацией по каждому государству-участнику, доле поставщиков и приобретенных товаров из союза и третьих стран.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/269027/
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