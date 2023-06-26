В Евразийской экономической комиссии состоялось совещание высокого уровня с участием представителей госорганов стран Евразийского экономического союза, наделенных полномочиями в сфере госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Кыргызстана.

Замглавы ведомства Улугбек Календеров, принимавший в нем участие, отметил важность вопросов цифровизации закупочного процесса и хода реализации перечня мер по полноценной цифровизации госзакупок в странах союза, принятого распоряжением коллегии ЕЭК в 2022 году.

Представители уполномоченных госорганов одобрили инициативу комиссии о разработке цифровой карты госзакупок в государствах ЕАЭС, которую планируется разработать. Она будет содержать информацию об общей стоимости заключенных контрактов в странах ЕАЭС, в том числе с детализацией по каждому государству-участнику, доле поставщиков и приобретенных товаров из союза и третьих стран.