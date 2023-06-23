04:12
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Экономика

Глава ООН: Глобальная финансовая система устарела и требует реформ

«Глобальная финансовая система переживает кризис. Она устарела, плохо функционирует и не соответствует принципу справедливости», — заявил глава ООН Антониу Гутерриш в Париже на саммите по новому глобальному финансовому пакту.

По его словам, даже в достижении самых фундаментальных целей международного сообщества — по борьбе с голодом и нищетой — произошел регресс после десятилетий прогресса.

«В 2023 году более 750 миллионов человек недоедают. Еще десятки миллионов находятся на грани нищеты. Пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину усугубили ситуацию. В то время как богатые страны могли печатать деньги, чтобы оживить свою экономику, развивающиеся государства не могли сделать то же самое, они борются с непомерной стоимостью заимствований — до восьми раз выше, чем в развитых странах», — сказал Антониу Гутерриш.

Напомним, что на саммите Франция предложила специальный пакт. Его цель — реформировать глобальную финансовую архитектуру с тем, чтобы эффективнее реагировать на проблемы, связанные с изменением климата.

В рамках пакта предлагается, в частности, реформа Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая позволит выделять больше средств нуждающимся в поддержке государствам.

СМИ цитируют президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что инициатива направлена на то, чтобы странам не приходилось выбирать между борьбой с бедностью и мерами по защите климата и биоразнообразия.

«Сегодня 52 государства находятся в состоянии дефолта или в опасной близости от него. Сюда входят большинство наименее развитых стран, а также большинство из 50 государств, наиболее беззащитных перед изменением климата», — сказал генсек на саммите в Париже.

Антониу Гутерриш напомнил, что в 2021-м, когда Международный валютный фонд утвердил распределение специальных прав заимствования в $650 миллиардов на восстановление мировой экономики после пандемии, в соответствии с существующими правилами европейские страны получили $160 миллиардов, а африканские — $34 миллиарда. Существующая глобальная система не просто устаревшая и несправедливая, она усугубляет существующее неравенство, подчеркнул он.

Глава ООН отметил, что на реформирование международной финансовой архитектуры уйдет много времени, и предложил ряд мер, которые помогут развивающимся государствам решить проблемы уже сейчас.

«Я предложил пакет по стимуляции в рамках ЦУР в размере $500 миллиардов в год для инвестиций в устойчивое развитие и борьбу с изменением климата. Он включает в себя конкретные шаги, которые мировые лидеры могут предпринять прямо сейчас. Они могут создать механизм облегчения бремени задолженности, который поддерживает приостановку платежей, более длительные сроки кредитования и более низкие ставки», — сказал он.

По словам Антониу Гутерриша, они могут расширить финансирование развития и борьбы с изменением климата за счет увеличения капитальной базы и изменения бизнес-модели многосторонних банков развития, а также преобразования подхода к рискам для массового привлечения частного финансирования по доступным ценам для развивающихся стран.

«Мировые лидеры могут расширить резервное финансирование для нуждающихся государств, перераспределив неиспользованные специальные права заимствования», — добавил он.

Используя эти и другие инновационные механизмы, международное сообщество может добиться значительного прогресса в борьбе с бедностью и голодом и в защите окружающей среды.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268804/
просмотров: 4281
Версия для печати
Материалы по теме
ООН приняла резолюцию по борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии
Что рекомендует МВФ для устойчивости экономики Кыргызстана
Всемирный банк выделит $50 миллионов Кыргызстану на улучшение качества воздуха
За вузами с особым статусом закрепят школы. Зачем, объяснили чиновники
Всемирный банк работает над проектом по обеспечению питьевой водой в КР
Большинство населения Кыргызстана считают ближайшие годы хорошими для экономики
Кыргызстан получит дополнительно $18,3 миллиона на проект CASA-1000
Ежегодно система ООН вливает в Кыргызстан $100 миллионов на развитие
В ближайшие пять лет Кыргызстан получит от Всемирного банка $500 миллионов
Независимые СМИ играют ключевую роль в борьбе с гендерным насилием — Антье Граве
Популярные новости
Невеселый прогноз. В&nbsp;2024 году продолжится рост цен на&nbsp;все Невеселый прогноз. В 2024 году продолжится рост цен на все
Валютный прогноз&nbsp;&mdash; 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и&nbsp;тенге Валютный прогноз — 2024. Какими будут курсы доллара, рубля и тенге
Цены в&nbsp;Кыргызстане. Что за&nbsp;год подорожало больше всего Цены в Кыргызстане. Что за год подорожало больше всего
С&nbsp;начала года курсы валюты в&nbsp;Кыргызстане остаются стабильными С начала года курсы валюты в Кыргызстане остаются стабильными
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки