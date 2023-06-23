Глава ООН: Глобальная финансовая система устарела и требует реформ

«Глобальная финансовая система переживает кризис. Она устарела, плохо функционирует и не соответствует принципу справедливости», — заявил глава ООН Антониу Гутерриш в Париже на саммите по новому глобальному финансовому пакту.

По его словам, даже в достижении самых фундаментальных целей международного сообщества — по борьбе с голодом и нищетой — произошел регресс после десятилетий прогресса.

«В 2023 году более 750 миллионов человек недоедают. Еще десятки миллионов находятся на грани нищеты. Пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину усугубили ситуацию. В то время как богатые страны могли печатать деньги, чтобы оживить свою экономику, развивающиеся государства не могли сделать то же самое, они борются с непомерной стоимостью заимствований — до восьми раз выше, чем в развитых странах», — сказал Антониу Гутерриш.

Напомним, что на саммите Франция предложила специальный пакт. Его цель — реформировать глобальную финансовую архитектуру с тем, чтобы эффективнее реагировать на проблемы, связанные с изменением климата.

В рамках пакта предлагается, в частности, реформа Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая позволит выделять больше средств нуждающимся в поддержке государствам.

СМИ цитируют президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что инициатива направлена на то, чтобы странам не приходилось выбирать между борьбой с бедностью и мерами по защите климата и биоразнообразия.

«Сегодня 52 государства находятся в состоянии дефолта или в опасной близости от него. Сюда входят большинство наименее развитых стран, а также большинство из 50 государств, наиболее беззащитных перед изменением климата», — сказал генсек на саммите в Париже.

Антониу Гутерриш напомнил, что в 2021-м, когда Международный валютный фонд утвердил распределение специальных прав заимствования в $650 миллиардов на восстановление мировой экономики после пандемии, в соответствии с существующими правилами европейские страны получили $160 миллиардов, а африканские — $34 миллиарда. Существующая глобальная система не просто устаревшая и несправедливая, она усугубляет существующее неравенство, подчеркнул он.

Глава ООН отметил, что на реформирование международной финансовой архитектуры уйдет много времени, и предложил ряд мер, которые помогут развивающимся государствам решить проблемы уже сейчас.

«Я предложил пакет по стимуляции в рамках ЦУР в размере $500 миллиардов в год для инвестиций в устойчивое развитие и борьбу с изменением климата. Он включает в себя конкретные шаги, которые мировые лидеры могут предпринять прямо сейчас. Они могут создать механизм облегчения бремени задолженности, который поддерживает приостановку платежей, более длительные сроки кредитования и более низкие ставки», — сказал он.

По словам Антониу Гутерриша, они могут расширить финансирование развития и борьбы с изменением климата за счет увеличения капитальной базы и изменения бизнес-модели многосторонних банков развития, а также преобразования подхода к рискам для массового привлечения частного финансирования по доступным ценам для развивающихся стран.

«Мировые лидеры могут расширить резервное финансирование для нуждающихся государств, перераспределив неиспользованные специальные права заимствования», — добавил он.

Используя эти и другие инновационные механизмы, международное сообщество может добиться значительного прогресса в борьбе с бедностью и голодом и в защите окружающей среды.