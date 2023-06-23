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Экономика

Месторождения Жаны-Арык и Ачикташ переданы ОАО «Кыргызнефтегаз»

Два месторождения — Жаны-Арык и Ачикташ — переданы ОАО «Кыргызнефтегаз». Председатель кабинета министров подписал соответствующее распоряжение.

Документом предписано предоставить открытому акционерному обществу «Кыргызнефтегаз» право пользования недрами для:

  • геолого-поисковых работ на месторождении нефти и газа участка «Жаны-Арык», расположенного в Сузакском районе Джалал-Абадской области;
  • геолого-поисковых работ на месторождении нефти и газа участка «Ачикташ», расположенного в Алайском районе Ошской области.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора должно выдать лицензии на эти объекты недр.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268799/
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