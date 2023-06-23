Два месторождения — Жаны-Арык и Ачикташ — переданы ОАО «Кыргызнефтегаз». Председатель кабинета министров подписал соответствующее распоряжение.
Документом предписано предоставить открытому акционерному обществу «Кыргызнефтегаз» право пользования недрами для:
- геолого-поисковых работ на месторождении нефти и газа участка «Жаны-Арык», расположенного в Сузакском районе Джалал-Абадской области;
- геолого-поисковых работ на месторождении нефти и газа участка «Ачикташ», расположенного в Алайском районе Ошской области.
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора должно выдать лицензии на эти объекты недр.