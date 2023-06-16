Чон-Алайскому айыл окмоту для памирских кыргызов выделено 2 миллиона сомов

За пять месяцев 2023 года Чон-Алайскому айыл окмоту Ошской области в помощь памирским кыргызам выделено 2 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Всего по Ошской области с начала года за счет средств республиканского бюджета выделено 485,7 миллиона сомов. В том числе выравнивающие трансферты (средства для покрытия разницы между доходами и потребностями региона. — Прим. 24.kg) оцениваются в 386,7 миллиона сомов.

Государственным полномочным представительствам перечислено 29,4 миллиона сомов. Размер 50-процентной компенсации за электроэнергию составил 12,3 миллиона сомов. Еще 55,3 миллиона сомов область получила на разработку генеральных планов населенных пунктов.