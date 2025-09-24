Единый благотворительный фонд для памирских кыргызов и кайрылманов создадут в КР

Единый благотворительный фонд для памирских кыргызов и кайрылманов создадут в Кыргызстане. С инициативой выступает Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Чиновники предлагают внести изменения в постановление кабмина «Об утверждении программы поддержки этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана, и кайрылманов на 2026-2029 годы». Документ вынесен на общественное обсуждение.

«В настоящее время на территории Афганистана, преимущественно на Малом и Большом Памире, проживает порядка 1 тысячи 300 этнических кыргызов. Памирские кыргызы находятся в условиях географической и политической изоляции, что осложняет доступ к медицинской помощи, образованию и социальным услугам. Существенная часть из них страдает от заболеваний, вызванных тяжелыми климатическими условиями проживания, а также от отсутствия базовых прав, таких как свобода передвижения и доступ к образованию», — говорится в справке-обосновании.

С 2008-го кабмин направляет гуманитарные экспедиции в регионы компактного проживания этнических кыргызов в Афганистане. В рамках экспедиций оказывается медицинская помощь, предоставляется гуманитарный груз, который содержит продовольственные товары, медикаменты, медицинское оборудование, средства гигиены и предметы первой необходимости. Наблюдаются инициативы со стороны общественных организаций, ассоциаций, фондов и физических лиц, изъявивших желание оказать содействие в реализации гуманитарных акций и организации инициативных проектов по поддержке этнических кыргызов.

При этом доставка гуманитарного груза для отдельно взятой благотворительной организации не представляется возможной. В первую очередь из-за географического расположения (высота составляет выше 4 тысяч 200 метров), а также необходимости дипломатического сопровождения (пересечение межгосударственных границ, получение виз).

Минтруда предлагает создать единый благотворительный фонд, который будет выступать от имени всех организаций и где будет формироваться гуманитарный груз и направляться от имени народа КР.