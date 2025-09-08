11:37
Общество

Для детей памирских кыргызов построят школу за 250 миллионов сомов

Программу поддержки этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана, а также кайрылманов на 2026–2029 годы утвердил кабмин Кыргызстана.

из архива
Фото из архива. Дети памирских кыргызов

Документ разработан для оказания гуманитарной и социальной поддержки этническим кыргызам, обеспечения доступа к образованию, медицинским услугам и интеграции в местные сообщества. Особое внимание уделяется правовой поддержке, упрощению процедур регистрации и легализации переселенцев, а также информационно-разъяснительной работе.

Также планируется построить школу для этнических кыргызов на Малом и Большом Памире. Она должна будет обеспечить детей качественным образованием, способствовать сохранению родного языка и культурной идентичности. На это выделено 250 миллионов сомов.

В положении определены приоритетные направления:

  • совершенствование нормативно-правовой базы по переселению этнических кыргызов;
  • проведение информационно-разъяснительной работы;
  • организация защиты и социальной поддержки переселенцев.

Реализация программы будет осуществляться через меры по социальной поддержке, образовательной интеграции, оказанию медицинской помощи и содействию занятости. Особое внимание будет уделено профилактике возможных конфликтов между местным населением и переселенцами.

Общий бюджет программы на 2026–2029 годы составляет 57,2 миллиона сомов. 
