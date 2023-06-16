В продовольственный фонд ЕАЭС могут войти зерновые и масличные культуры

«На этапе обсуждения вопроса о создании продовольственного фонда ЕАЭС рассматривались разные варианты закладывания товаров», — заявила сегодня во время видеомоста заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Айна Кусаинова.

По ее словам, в первую очередь речь идет о товарах длительного хранения — зерновых и масличных культурах. Кроме того, для Беларуси это могут быть также товары глубокой переработки, такие как сливочное масло и сухое молоко.

«Этот вопрос в процессе обсуждения, но с учетом опыта по формированию продовольственных фондов потом идеология его создания будет меняться», — пояснила она.

Кроме того, Айна Кусаинова отметила, что на площадке ЕЭК постоянно проводятся консультации для поиска оптимальных решений интеграции и решения проблем, в том числе связанных с продовольственной безопасностью.

«В прошлом году на площадке рассматривался определенный пакет предложений по обеспечению продовольственной безопасности и обеспеченности. Озвучена и идея создания евразийского фонда продовольственной помощи. Но у экспертов возникли вопросы относительно источников финансирования, механизмов формирования фонда, транспортировки, ценообразования. И самое главное, был вопрос относительно отсутствия норм права ЕАЭС по формированию такого института. Но это была инициатива на уровне экспертов, поэтому достигнута договоренность о более детальном изучении мирового опыта, в том числе стран ЕАЭС — России и Казахстане», — сказала Айна Кусаинова.

Она также отметила, что в ближайшее время Евразийская экономическая комиссия проведет консультации с участниками сторон. После них и будут создаваться механизмы формирования продовольственного фонда ЕАЭС.