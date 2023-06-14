В России могут запустить национальную платежную карту Кыргызстана «Элкарт»

Национальная платежная карта Кыргызстана «Элкарт» может быть запущена в России в ближайший год. Об этом в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума журналистам сообщил министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев.

«Сейчас над этим очень плотно работаем... В районе года, осталась только гармонизация, все остальное уже настроено», — сказал он.

По данным на ноябрь 2022 года, в Кыргызстане наибольшей популярностью пользуются карты «Элкарт» (59,5 процента), в секторе международных систем — Visa (36,6 процента).

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».