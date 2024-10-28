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Бизнес

Кыргызстан и Узбекистан создадут единую платежную экосистему «Элкарт» — UZCARD

В рамках UZCARD FORUM — 2024 исполнительный директор АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (UZCARD, Узбекистан) Олимжон Закиров и председатель правления ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор НПС «Элкарт», Кыргызстан) Каныкей Жамангулова подписали меморандум о сотрудничестве. Тем самым руководители национальных платежных систем подтвердили свою готовность к запуску масштабного совместного проекта, который позволит осуществлять взаимный прием платежей на территориях двух государств: по картам «Элкарт» — в Узбекистане, а UZCARD — в Кыргызстане.

Меморандум направлен на создание межсистемной интеграции через упрощение трансграничных операций для картодержателей двух государств, внедрение современных технологий в трансграничных платежах, продвижение новых цифровых решений, а также на повышение финансовой грамотности граждан обеих стран.

Председатель правления ЗАО «МПЦ» Каныкей Жамангулова поздравила узбекских коллег из платежной системы UZCARD с 20-летием и пожелала удачи на пути к общему успеху: «Наша задача как национальной платежной системы — не просто следовать за последними технологическими трендами, а активно создавать их на глобальном уровне. Подписание меморандума с UZCARD является важной частью долгосрочной стратегии «Элкарт». Сотрудничество между нашими платежными системами приведет к созданию мощной региональной экосистемы финансовых технологий, став важным элементом для экономического развития Кыргызстана и Узбекистана».

Исполнительный директор АО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (UZCARD, Узбекистан) Олимжон Закиров сказал: «В настоящее время UZCARD обслуживает все 35 банков Узбекистана в сфере эмиссии и эквайринга, а также сотрудничает с 33 платежными организациями. У нас на сегодня 18 миллионов действующих карт, порядка 250 тысяч POS-терминалов и около 10 тысяч банкоматов. Вопросы комиссионных издержек и правовые аспекты сотрудничества находятся на стадии обсуждения. Мы стремимся создать взаимовыгодную модель, чтобы все участники — банки, эквайеры, эмитенты и, конечно, держатели карт — получали пользу».

Межсистемная интеграция национальных платежных систем откроет новые возможности не только для финансовой инфраструктуры двух государств, но и дает новый толчок для развития взаимной торговли, туризма и экономического сотрудничества во многих других отраслях Кыргызстана и Узбекистана.

Лицензии № 2001120515 от 12.05.2015, 3030200220 от 20.02.2020, 6001280220 от 28.02.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309476/
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