Цифра дня. 7,3 миллиарда сомов пошлин поступило из ЕАЭС в бюджет Кыргызстана

За январь — апрель 2023 года в государственный бюджет Кыргызстана поступило 7 миллиардов 393,9 миллиона сомов ввозных таможенных пошлин от стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

По его словам, по сравнению с планом поступления выросли на 11 процентов. Всего ожидается, что в 2023 году бюджет страны пополнится на 18,8 миллиарда сомов от ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС.

«В прошлом году у нас было небольшое отставание от плана. Это связано с тем, что для поддержки экономики страны союза ввели стимулирующие меры, обнулялись таможенные пошлины на ряд товаров. Как будет в этом году, мы сейчас точно не можем сказать. Пока идет рост по сравнению с планом. Страны ЕАЭС демонстрируют увеличение объемов торговли. Поэтому возможно, что будет и рост поступлений по пошлинам», — пояснил Назарбек Малаев.