Цифра дня. 688 граждан получили компенсации от Госстраховой компании

За 5,5 года 688 гражданам, пострадавшим от пожара и стихийных бедствий, произведены страховые выплаты от ОАО «Государственная страховая компания». Такие данные приводит Госагентство по управлению госимуществом.

Отмечается, что сумма выплат составила 501 миллион 994,7 тысячи сомов. В том числе за пять месяцев 2023-го 35 пострадавших получили 4 миллиона 945,6 тысячи сомов компенсаций.

Напомним, что ОАО «Государственная страховая компания» создано в феврале 2016 года для реализации Закона «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» от 31 июля 2015-го.