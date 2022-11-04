Еще два банка приостановили обслуживание карт «Мир»

Еще два банка в Кыргызстане приостановили обслуживание российских карт «Мир». Об этом сообщается на их сайтах.

«С 1 ноября 2022 года ОАО «Оптима Банк» принял решение приостановить обслуживание платежных карт «Мир». Банк приостановил операции по POS-терминалам и в банкоматах в эквайринговой сети и входящие денежные переводы от платежной системы», — говорится в сообщении финансово-кредитного учреждения.

Аналогичное решение принял и банк «Бай Тушум». На прошлой неделе обслуживание карта «Мир» приостановил Кыргызский инвестиционно-кредитный банк.

Пока не заявляли о приостановлении работы с картами «Мир» «Толубай банк», Евразийский сберегательный банк«, «Капитал Банк», «Кыргызкоммерцбанк», «Керемет Банк», «Экоисламик Банк» и «РСК Банк».