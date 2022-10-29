Карманные расходы. Сколько денег давать ребенку на личные траты

В разных странах по-разному относятся к теме карманных денег у детей. Где-то их давать не принято, а где-то государство само обозначает размеры карманных расходов. В Кыргызстане нет единого подхода. Кто-то считает карманные деньги излишеством, а кто-то жизненной необходимостью и частью финансового воспитания.

Карманные деньги позволят ребенку научиться планировать бюджет, экономить и даже инвестировать.

Эксперты рассказали 24.kg, сколько денег давать ребенку, с какого возраста и стоит ли контролировать расходы.

С какого возраста давать деньги

Оптимальный возраст, с которого детям стоит давать деньги на карманные расходы, — 6-7 лет. К этому времени дети уже хотят самостоятельности. Поэтому можно выдавать небольшие суммы.

Как правило, чем ребенок старше, тем больше карманных денег он получает.

Но при этом и выше ответственность за то, как он распоряжается своими средствами.

Сколько должны составлять карманные расходы

В Нидерландах правительство советует, сколько карманных денег давать детям и подросткам. Ребенку в возрасте 6–8 лет рекомендуют максимум 2 евро в неделю, 12-летним — до 20 евро в месяц, 18-летним — до 30 евро ежемесячно.

В Германии дошкольникам (4–5 лет) полагается 50 центов в неделю, школьникам (10–11 лет) — около 14 евро в месяц, а подросткам (16–17 лет) — до 45 евро в месяц. Исходя из этих советов, мы составили шкалу размеров карманных расходов в сомах.

Эта таблица — только один из вариантов. Каждая семья сама решает, сколько давать карманных денег. Размер суммы зависит в первую очередь от доходов и расходов семьи. Можно узнать у знакомых и друзей, сколько денег они дают. Важно соблюсти баланс, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным, но и не выглядел неуместно богатым на фоне остальных детей.

Многие специалисты считают, что карманных денег всегда должно быть немного меньше, чем хочется ребенку. Это вырабатывает стимул на получение средств и мотив на управление доходами и расходами.

Как часто давать деньги

Выдавать карманные деньги надо регулярно. Детям младшего школьного возраста можно давать деньги раз в одну или две недели. Они еще не могут спланировать свои траты на долгий срок. А вот подросткам средства стоит выделять раз в месяц, примерно в один и тот же день.

Специалисты советуют в какой-то день «забыть» о выдаче карманных денег и понаблюдать за реакцией ребенка. Если размер выплаты подобран оптимально и все процессы настроены правильно, он должен сам подойти и напомнить.

Платить ли детям за домашнюю работу

Конечно, на этот вопрос каждая семья отвечает по-своему. Но экономисты все-таки не советуют монетизировать заботу друг о друге. То же самое касается и учебы. У ребенка есть обязанности: ходить в школу, делать уроки, поддерживать порядок в своей комнате, помогать родителям по хозяйству.

Конечно, можно награждать за выдающиеся результаты — победу в соревнованиях или олимпиадах. Но и тут лучше подарить что-то, а не просто дать ребенку денег.

Нужно ли контролировать траты

Помните, что свои первые деньги ребенок спустит за пару дней на всякие ненужные мелочи и сладости. Это нормально. Именно поэтому специалисты и советуют начинать давать карманные деньги раньше. К подростковому возрасту ребенок привыкает к ним и начинает разумнее относиться к тратам и планировать.

Карманные деньги — это средства, которые мы отдали ребенку, а дальше не наше дело, что с ними происходит.

Как только начинается контроль карманных денег, пропадает свобода и мотивация ими пользоваться.

Как стимулировать экономить?

Чтобы ребенок не спускал все деньги на непрактичные мелочи, предложите ему накопить на что-то стоящее. Например, он хочет игрушку или вещь, которую вы принципиально бы не купили. Предложите приобрести за свои деньги.

Если ребенок хочет что-то более дорогостоящее, скажите, что готовы оплатить половину покупки.

Чтобы не сбиваться с пути, ребенок может нарисовать то, на что хочет накопить, и повесить на видное место. Можно прикрепить к рисунку конверт, в котором ребенок будет собирать нужную сумму.

Даже самый простой список желаний поможет сконцентрироваться на цели. После первой крупной покупки, скорее всего, чадо начнет внимательнее относиться к своим расходам. Ребенок быстро поймет, что можно спокойно отказаться от какой-нибудь сладости сегодня, чтобы через какое-то время купить себе новую вещь.