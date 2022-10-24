В Кыргызстане стартовала кампания, посвященная Всемирному дню сбережений и финансовой грамотности. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

По ее словам, мероприятие отмечается ежегодно с 2015-го. Его цель — повышение финансовой грамотности населения и культуры сбережений. В НБ КР отмечают, что формирование сбережений — важный вопрос. Ведь никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств, связанных с временным прекращением денежных поступлений и финансовыми затратами.

«Во время пандемии коронавируса мы все стали свидетелями, как это может быстро случиться. Население, которое ежедневно получало доходы, может этого лишиться. Согласно международной практике, для преодоления временных финансовых трудностей необходимо иметь сбережения, равные как минимум шести месяцам расходов. Кроме того, формирование у населения, особенно у молодежи, культуры сбережений будет иметь положительный эффект в целом для экономики. Ведь сбережения — это не только финансовая подушка безопасности, но и возможность инвестиций», — рассказала Аида Карабаева.