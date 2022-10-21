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Экономика

Из накопительного пенсионного фонда выдано почти 200 миллионов сомов

Кыргызстанцы забрали почти 200 миллионов сомов, чтобы погасить ипотечные кредиты. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Социального фонда Гулнура Джуматаева.

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По ее словам, Соцфонд ожидает, что до конца года заберут на эти цели еще 100 миллионов сомов. Среди воспользовавшихся возможностью были кыргызстанцы, накопившие по 700-800 тысяч сомов. Есть и те, кто успел перечислить в накопительный пенсионный фонд 2,5 миллиона сомов.

«По закону воспользоваться такой возможностью и забрать пенсионные накопления для получения ипотечного кредита можно только один раз. Забрать можно все что есть. Далее человек продолжит перечислять 2 процента своей зарплаты для формирования накопительной части пенсии. У кыргызстанцев также есть возможность взять средства с накопительной части, если они остались без работы. Они могут получить эти средства на период не более трех месяцев в размере прожиточного минимума», — отметила Гулнура Джуматаева.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248727/
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