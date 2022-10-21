Из накопительного пенсионного фонда выдано почти 200 миллионов сомов

Кыргызстанцы забрали почти 200 миллионов сомов, чтобы погасить ипотечные кредиты. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Социального фонда Гулнура Джуматаева.
По ее словам, Соцфонд ожидает, что до конца года заберут на эти цели еще 100 миллионов сомов. Среди воспользовавшихся возможностью были кыргызстанцы, накопившие по 700-800 тысяч сомов. Есть и те, кто успел перечислить в накопительный пенсионный фонд 2,5 миллиона сомов.
«По закону воспользоваться такой возможностью и забрать пенсионные накопления для получения ипотечного кредита можно только один раз. Забрать можно все что есть. Далее человек продолжит перечислять 2 процента своей зарплаты для формирования накопительной части пенсии. У кыргызстанцев также есть возможность взять средства с накопительной части, если они остались без работы. Они могут получить эти средства на период не более трех месяцев в размере прожиточного минимума», — отметила Гулнура Джуматаева.