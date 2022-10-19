В 2022 году бизнесмены получили свыше 1 миллиарда сомов гарантий

С начала 2022-го Гарантийный фонд оказал поддержку бизнесу, предоставив 391 гарантию на 1 миллиард 35 миллионов сомов. Об этом сообщает его пресс-служба.

Банки-партнеры выдали кредиты под гарантийное обеспечение на 4 миллиарда 11 миллионов сомов.

«За все время работы Гарантийного фонда сумма выданных гарантий во второй раз в течение года превышает отметку 1 миллиард сомов. В 2021-м гарантий выдано на 1 миллиард 156 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

В число поддерживаемых отраслей вошли сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, экспортно ориентированная и импортозамещающая промышленность, торговля, строительство, транспорт и предоставление различных услуг.

На развитие сельского хозяйства предоставлено 46 процентов гарантий, на переработку сельхозпродукции — 5 процентов. Около 84 процентов от общего числа предоставленных гарантий направлено на развитие предпринимательства в регионах страны.

С начала деятельности ОАО «Гарантийный фонд» в общей сложности предоставило отечественным предпринимателям, имеющим сложности с залоговым обеспечением, 2 тысячи 778 гарантий на 4 миллиарда 483 миллиона сомов. Это позволило банкам-партнерам выдать кредиты в объеме 16 миллиардов 163 миллионов сомов.