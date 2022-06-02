Рост экономики Кыргызстана по итогам 2022 года может составить 1,1 процента

По итогам 2022 года рост ВВП Кыргызстана составит 1,1 процента, прогнозируют эксперты Евразийского банка развития.

По их данным, в 2023-м экономика может вырасти на 1,6 процента, в 2024-м — на 3,2 процента. Рост ВВП поддержат процессы переориентации экспортеров и трудовых мигрантов на новые рынки.

«В базовом сценарии прогнозируем сокращение ВВП России на 7 процентов в этом году. Заметный спад прогнозируется и в Беларуси — на 6,5 процента. Все это станет следствием разрывов производственно-логистических цепей, повышенной неопределенности и санкций. Рост экономик остальных стран-участниц замедлится в силу тесных экономических связей с Россией и снижения темпов роста мировой экономики», — говорится в макроэкономическом прогнозе банка.

Инфляция в республике по итогам года может составить 15,3 процента. Но уже в 2023-м замедлится до 4,6 процента, а в 2024 году составит 4 процента. Основными факторами ускорения инфляции в этом году ЕАБР называет нарушение цепочек поставок, повышенную волатильность национальной валюты, увеличение девальвационных и инфляционных ожиданий, а также рост цен на сырье.