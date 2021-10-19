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Экономика

Минэнерго: В четырех областях Кыргызстана строятся малые ГЭС

Строительство малых ГЭС на сегодня находится в активной фазе и ведется на территориях Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Ошской областей. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

Отмечается, что уже создана правовая база для строительства малых гидроэлектростанций. Приняты нормативные документы, которые позволяют получить преференции инвесторам, желающим заняться производством и выработкой электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Они освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте оборудования, налога на прибыль (до пяти лет). Определен гарантированный выкуп произведенной электрической энергии с учетом повышающегося коэффициента на льготный период 10 лет.

«Эти изменения позволили привлечь инвесторов в развитие энергетики с использованием ВИЭ. Сейчас усилиями местных жителей и с привлечением зарубежных инвесторов начато активное строительство малых ГЭС в целом по республике. Планируется возвести станции в Чуйской и Таласской областях. Общая вводимая мощность новых малых ГЭС составит более 100 мегаватт. При этом освоение гидроресурсов малых рек в республике составляет всего 1,27 процента от общего объема, тогда как потенциал составляет более 1 миллиарда киловатт-часов», — пояснили в Минэнерго.

Отмечается, что в республике уже действуют 19 малых ГЭС общей мощностью 54 мегаватт и есть потенциал для строительства более 100 малых ГЭС.

«Развитие малой гидроэнергетики, солнечной и ветровой энергетики наряду со строительством крупных гидроэнергетических объектов, таких как Камбаратинская ГЭС-1, Верхненарынский каскад ГЭС, Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС, Казарманский каскад ГЭС, приведут не только к полной энергонезависимости, но и позволят повысить экспортный потенциал республики», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210786/
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