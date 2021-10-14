Инвестиционный форум в Баткене: подписаны итоговые документы

Инвестиционный форум «Развитие Баткена — развитие страны» завершился в Баткенской области.

Как отмечает пресс-служба кабмина, это первое мероприятие подобного уровня, которое прошло в регионе. Его основная цель — привлечение инвестиций через раскрытие предпринимательского потенциала, демонстрация инвестиционных возможностей Баткенской области.

По итогам работы подписаны меморандумы о сотрудничестве. Полномочное представительство президента в области подписало документы с открытым акционерным обществом «Ипотечная компания Ихсан Азия Глобал Строй», ОсОО «Мега джек», ОсОО «Ак-Буура групп». В рамках достигнутых договоренностей планируется в том числе строительство парковой зоны и логистического центра в селе Арка Лейлекского района, гостиницы в Баткене и реконструкции парковой зоны в Кызыл-Кие.

Меморандум о сотрудничестве подписан также с рядом других компаний.