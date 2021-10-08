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Экономика

С начала года в Кыргызстане собрано 27,9 миллиарда сомов страховых взносов

За девять месяцев 2021-го план по сбору страховых взносов перевыполнен на 674,7 миллиона сомов. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Всего же с начала года собрано 27 миллиардов 924,7 миллиона сомов страховых взносов. План перевыполнен на 2,1 процента. По сравнению с прошлым годом в казну поступило на 4 миллиарда 450,6 миллиона сомов больше, в том числе в сентябре страховых взносов поступило 3 миллиарда 194,6 миллиона.

Кроме того, за девять месяцев этого года обеспечен сбор по страховым полисам предварительно на 654,4 миллиона сомов. Это на 11,8 миллиона больше прогноза и на 209,2 миллиона сомов больше прошлогоднего показателя.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209813/
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