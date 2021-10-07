Налоги для служб такси останутся прежними

Нормы по введению единого налога для служб такси в размере 2 процентов от каждого заказа пересмотрели. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления налоговой политики Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, по предложению представителей служб такси введены нормы по их взаимодействию с Налоговой службой путем обмена информацией. Как и сейчас, таксисты будут получать патенты. Но чтобы получить заказ в службе, он должен быть действующим.

Кроме того, по импорту банковского оборудования было предложение отменить льготу, так как отдельные нормы соглашения между Национальным и коммерческими банками не исполнены на 100 процентов. Но учитывая необходимость развития безналичных платежей и потребность в поставках банковского оборудования в регионы, льготу все-таки решили оставить. Импорт банковского оборудования по-прежнему будет освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

По так называемому обратному НДС также прислушались к пожеланию бизнеса. Этот налог остается, но он будет браться к зачету.