13:59
USD 84.80
EUR 97.96
RUB 1.17
Экономика

Налоги для служб такси останутся прежними

Нормы по введению единого налога для служб такси в размере 2 процентов от каждого заказа пересмотрели. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления налоговой политики Налоговой службы Кубанычбек Ысабеков.

По его словам, по предложению представителей служб такси введены нормы по их взаимодействию с Налоговой службой путем обмена информацией. Как и сейчас, таксисты будут получать патенты. Но чтобы получить заказ в службе, он должен быть действующим.

Кроме того, по импорту банковского оборудования было предложение отменить льготу, так как отдельные нормы соглашения между Национальным и коммерческими банками не исполнены на 100 процентов. Но учитывая необходимость развития безналичных платежей и потребность в поставках банковского оборудования в регионы, льготу все-таки решили оставить. Импорт банковского оборудования по-прежнему будет освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

По так называемому обратному НДС также прислушались к пожеланию бизнеса. Этот налог остается, но он будет браться к зачету.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209629/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Новый Налоговый кодекс. Налог с продаж будет нулевым при безналичных платежах
Новый Налоговый кодекс. Полного доступа налоговиков к банковской тайне не будет
Налоговый кодекс. Роста ставок для сотовых операторов Кыргызстана не будет
Гульнара Ускенбаева: Новый Налоговый кодекс для малого бизнеса лучше нынешнего
Минэкономфин: Выработан согласованный с бизнесом вариант Налогового кодекса
Использование ресурсосберегающих технологий предлагают освободить от НДС
Новый Налоговый кодекс. За что власти так душат кыргызстанцев
Сырой и спорный. Бизнес просит снять новый Налоговый кодекс с обсуждения
Новый Налоговый кодекс. Без цифровизации и бизнеса, но с ростом цен
Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну
Популярные новости
Россия согласилась дать Кыргызстану дополнительное беспошлинное топливо Россия согласилась дать Кыргызстану дополнительное беспошлинное топливо
Ситуация с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo;. Кыргызстан предложил свое золото Индии Ситуация с «Кумтором». Кыргызстан предложил свое золото Индии
В&nbsp;ближайшее время топливо в&nbsp;Кыргызстане снова подорожает В ближайшее время топливо в Кыргызстане снова подорожает
Госипотека. Банки приостановили прием заявок на&nbsp;кредиты под 4&nbsp;процента Госипотека. Банки приостановили прием заявок на кредиты под 4 процента
Бизнес
&laquo;Газкомм&raquo;. Будущее за&nbsp;экологически чистым и&nbsp;экономичным топливом «Газкомм». Будущее за экологически чистым и экономичным топливом
&laquo;Газкомм&raquo;. Как обогреть свой дом без лишних проблем «Газкомм». Как обогреть свой дом без лишних проблем
Делись улыбками. Lay&rsquo;s помог кыргызстанцам с&nbsp;нарушениями слуха узнать мир звуков Делись улыбками. Lay’s помог кыргызстанцам с нарушениями слуха узнать мир звуков
Выставочная компания BiExpo и&nbsp;торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone&nbsp;12 Выставочная компания BiExpo и торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone 12
7 октября, четверг
13:39
Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днем рождения. О чем еще говорили Садыр Жапаров поздравил Владимира Путина с днем рождени...
13:35
Создать муниципальную службу такси предложили столичной мэрии в БГК
13:30
Налоги для служб такси останутся прежними
13:29
В Бишкеке автобусы могут не выйти на линии из-за долгов
13:20
Новый Налоговый кодекс. Налог с продаж будет нулевым при безналичных платежах