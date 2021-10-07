Новый Налоговый кодекс. Налог с продаж будет нулевым при безналичных платежах

В новой редакции Налогового кодекса будет прописано, что налог с продаж составит 0 процентов при безналичном расчете. Такое решение принято по итогам общественного обсуждения, рассказал начальник управления налоговой политики ведомства Кубанычбек Ысабеков.

Отметим, что изначально предлагалось отменить нулевую ставку налога с продаж (НсП) при безналичных платежах. Взамен должна была предоставляться только 50-процентная скидка. В Международном деловом совете подчеркивали, что такая норма может привести к снижению объемов безналичных платежей и уходу части бизнеса в тень. Это мнение власти учли.

По детским садам и частным школам с учетом поступивших предложений решено сохранить льготы в полном размере.

По Парку высоких технологий рабочей группой изначально было предложено льготную ставку 5 процентов по подоходному налогу повысить до 10 процентов. Но при этом планировалось сохранить остальное освобождение от налогов.

«Но в итоге по этому вопросу с учетом развития IT-технологий, учитывая хорошие результаты работы ПВТ, решили сохранить ставку 5 процентов по подоходному налогу. По ограничению на выезд за пределы страны должников по налогам тоже выработали компромиссный вариант. Это ограничение будет возможно только при наличии судебного решения», — добавил Кубанычбек Ысабеков.