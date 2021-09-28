Centerra ходатайствует о принятии обеспечительных мер против правительства КР

Centerra Gold Inc. подала заявление с просьбой принять срочные обеспечительные меры в рамках международного арбитража против правительства Кыргызской Республики и ОАО «Кыргызалтын» — государственной монополии по переработке золота и крупнейшего акционера компании — для решения критических проблем эксплуатации и безопасности на руднике «Кумтор». Об этом сообщается в официальном заявлении.

Как отмечается, с помощью этого ходатайства Centerra стремится предотвратить нанесение Кыргызстаном и «Кыргызалтыном» непоправимого ущерба руднику, разрушение его целостности, утрату ценности и его долгосрочной жизнеспособности.

Как сообщалось ранее, Centerra Gold Inc. инициировала арбитраж против правительства Кыргызстана в ответ на действия, предпринятые против ее 100-процентной дочерней компании Kumtor Gold Company (КГК) по экспроприации рудника под предлогом внешнего управления и лишению КГК ее активов.

«Заявления официальных лиц Кыргызстана после незаконного захвата правительством рудника «Кумтор» указывают на отклонение от утвержденного плана горных работ, что может нанести непоправимый ущерб. Согласно последним отчетам, правительство также не смогло должным образом защитить инфраструктуру рудника от затопления и других угроз и может столкнуться с производственными трудностями. Их действия в погоне за краткосрочной прибылью в ущерб долгосрочной стабильности подвергают жизнеспособность рудника серьезному риску и ставят под угрозу безопасность и обеспечение сотрудников средствами к существованию», — отметил Дэн Дежарден, главный операционный директор Centerra Gold.

В ожидании окончательного решения арбитража Centerra добивается следующих обеспечительных мер:

решения, предписывающего Кыргызстану воздерживаться от отклонения от утвержденного правительством плана разработки рудника «Кумтор» на 2021 год и предоставлять Centerra регулярные отчеты о работе рудника;

приказа, предписывающего КР и ОАО «Кыргызалтын» воздерживаться от передачи каких-либо акций Centerra или активов КГК без своевременного их учета и выплаты прибыли, которая в ином случае должна была бы быть перечислена компании на счет условного депонирования;

решения, предписывающего КР и ОАО «Кыргызалтын» воздерживаться от вмешательства в арбитражный процесс, в том числе посредством наложения фиктивных штрафов, предъявления налоговых претензий и судебных разбирательств, а также запугивания или угроз сотрудникам и уполномоченным представителям Centerra.

В соответствии с применимыми инвестиционными соглашениями все претензии Centterra будут рассматриваться в рамках арбитражного разбирательства, которое будет проводиться в Стокгольме (Швеция) в соответствии с правилами комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Постоянный арбитражный суд назначил Лорда Хоффманна единственным арбитром в данном разбирательстве.

В заявлении Centerra также отмечается, что правительство Кыргызстана и его уполномоченные представители ставят под угрозу сам рудник и способность компании получить какой-либо присужденный возврат средств по завершении арбитражного разбирательства в результате вопиющих актов ненадлежащего управления рудником, таких как: