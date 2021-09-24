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Экономика

Кризис на рынке ГСМ. В Казахстане готовы закрыться более 400 заправок

Более 400 мелких автозаправочных станций Туркестанской области и Шымкента в Казахстане на грани закрытия. Об этом сообщает Youtube-канал Atameken Business News.

Отмечается, что на АЗС просто нечего продавать. Около 80 процентов частных внесетевых заправок стоят пустыми. Владельцы возмущены тем, что не получают тот объем ГСМ, который им необходим. И ситуация в последние пару месяцев только ухудшилась. Одной из причин называются сложности на Атыраусском нефтеперерабатывающем заводе. Из-за них, по некоторым подсчетам, потеряно 20 тысяч тонн дизеля и такое же количество бензина. И этот объем до сих пор не удалось восстановить. Есть и еще одна причина — незаконный вывоз ГСМ за границу.

«В августе 2019 года потребление дизельного топлива было 450 тысяч тонн по всей стране, в августе 2021-го — 520 тысяч тонн. Откуда произошло увеличение? Наши машины ездить больше не стали. Все идет в соседние республики: транзит и серый экспорт через приграничные заправки на большегрузных машинах», — рассказал заместитель гендиректора ТОО Petrosun Нуржан Сартбай.

В качестве решения проблемы называют запрет на заправку больших объемов большегрузам и увеличение стоимости дизельного топлива. Причем последний пункт считают уже практически решенным. Цены на солярку в Казахстане могут повысить уже с октября, чтобы сравнять их с ценами в соседних странах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208239/
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