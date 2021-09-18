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Экономика

АДС будет координировать работу уполномоченных по борьбе с коррупцией

Антикоррупционному деловому совету передали функции по координации деятельности уполномоченных по противодействию коррупции. Об этом заявили на встрече главы АДС Нурипы Мукановой с чиновниками.

Глава АДС отметила, что уполномоченные по противодействию коррупции созданы как механизм реализации антикоррупционной политики. Поэтому в процессе реформирования госорганов было важно сохранить штатную единицу и должность уполномоченных по противодействию коррупции.

«На сегодня нам удалось выполнить эти две задачи. Теперь мы решили обсудить с уполномоченными по противодействию коррупции текущее состояние дел в госорганах, проблемы, с которыми сталкиваются уполномоченные, и обозначить первоочередные задачи, предлагаемые как со стороны АДС, так и со стороны уполномоченных», — рассказала Нурипа Муканова.

Она отметила, что с точки зрения АДС усилия госорганов необходимо направить на упрощение жизни обычных граждан, максимально снизить коррупционное давление на них. На первый план выходит задача предоставления государственных и муниципальных услуг бесплатно через электронный портал. Вторая задача — это вернуть доверие к госорганам. Это возможно через снижение коррупционного поведения со стороны госслужащих.

По итогам встречи принято решение создать рабочую группу по инвентаризации законодательства по противодействию коррупции. Кроме того, решено еженедельно предоставлять информацию от уполномоченных о проводимой антикоррупционной деятельности госоргана. Они пройдут диагностику, антикоррупционный деловой тренинг. Будет также разработан график проведения антикоррупционного психологического тренинга для государственных служащих.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207513/
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