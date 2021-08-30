30 лет независимости. Когда прорыва в экономике так и не случилось

31 августа страна отмечает круглую дату — 30 лет независимости. Для человека этот возраст считается серьезным и зрелым. А вот для биографии страны — это еще совсем «юношеские» годы. Редакция 24.kg сравнила данные об экономическом развитии Кыргызстана в 1991-2020 годах, чтобы понять, чего удалось или не удалось достичь за эти годы.

Экономического прорыва, которого так ждали после распада СССР, в Кыргызстане не случилось.

За 30 лет независимости в республике сменились пять президентов и более 30 премьер-министров. И каждому, безусловно, можно предъявить претензии в том, что экономического чуда так и не произошло.

ВВП вырос, но жить лучше не стали

При подсчете ВВП и его изменений, в отличие от прошлого года, учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая республика. Это значит, что большинство товаров она закупает в долларах. Поэтому для более корректного сравнения данных мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец каждого года независимости.

Если сравнить данные по уровню валового внутреннего продукта (ВВП), то в сомах он увеличился почти на 600 миллиардов. Но в долларовом выражении вырос только в 3,2 раза. При этом только после 2011 года ВВП страны превысил $6 миллиардов. А с 1994 по 2003 год колебался в районе $1,5-2 миллиардов.

Но такой рост не говорит о том, что жить мы стали лучше. Важнее в этом плане уровень ВВП на душу населения. Он показывает уровень экономической активности и качество жизни населения. За 20 лет он вырос почти в два раза, или на $570,36.

В развитых странах уровень ВВП составляет более $100 тысяч на душу населения. В Кыргызстане — чуть больше $1 тысячи, и только последние 10 лет. Наше государство за 30 лет не смогло выйти из категории беднейших стран и по-прежнему относится к развивающимся.

Сегодня Кыргызстан остается страной, чей уровень экономического развития зависит от переводов трудовых мигрантов. По итогам 2020 года они перечислили в республику $2 миллиарда 377,16 миллиона. Это 32,8 процента ВВП страны.

При этом сейчас вкладываться в развитие страны не спешат как доноры, так и частный бизнес. Если в 1995 году доля прямых иностранных инвестиций в процентах к валовому внутреннему продукту составляла 6,4 процента, то в 2015-м она увеличилась до 23,7 процента. Но в последующие пять лет пошло снижение, и в 2020 году доля поступлений составила 6,2 процента.

Первую скрипку играет золото

В промышленном секторе тоже нет достижений. После обретения независимости Кыргызстан взял курс на проведение радикальных рыночных реформ. Их программу для страны подготовили эксперты Международного валютного фонда и Всемирного банка. В первые годы самостоятельной жизни они щедро спонсировали грантами и льготными кредитами республику.

Одним из направлений тех реформ стала массовая приватизация.

В декабре 1991 года Верховный Совет принял закон о приватизации. Для его реализации создали Государственный комитет по имуществу. Правительство распустило колхозы и совхозы и передало их имущество фермерам. Почти все фабрики и заводы на заре независимости закрылись навсегда.

Из производственников свою нишу смогли занять только швейники. Они и сейчас развиваются без какой-либо значимой поддержки государства.

На сегодня на плаву промышленность держит горнорудная отрасль и в основном производство золота на месторождении Кумтор. Как только в стране начинается виток разборок вокруг добычи золота, показатели промышленности сразу падают.

По данным Нацстаткома, по сравнению с 2010-м объем производства промышленной продукции в 2020 году увеличился на 40 процентов, а по сравнению с 1991-м, напротив, сократился на 14 процентов.

Если в 1991 году в Кыргызстане насчитывалось 3,2 тысячи промышленных предприятий, то по итогам 2020-го — только 1,9 тысячи. Численность занятых в промышленности в 2020 году составила 142,5 тысячи человек. По сравнению с 1991-м показатель сократился в 1,9 раза.

Полная зависимость от импорта

К 2000-м годам Кыргызстан стал зависимой от импорта страной с реэкспортной экономикой. Нас также стали называть надежными поставщиками дешевой рабочей силы. По официальным данным, оборот торговли по сравнению с 1991 годом вырос в два раза. В 2020 году в республике работало 342 рынка, что в 2,8 раза больше, чем в 1991-м.

Стоит отметить, что в первые годы независимости разница между экспортом и импортом товаров была минимальной. Мы продавали за пределы республики почти столько же, сколько и ввозили.

Сейчас больше двух третей в объеме внешнеторгового оборота занимает импорт. За 30 лет его объем вырос на 8 процентов и достиг 65 процентов.

Чтобы торговать на более выгодных условиях, Кыргызстан вошел в состав Всемирной торговой организации и Евразийского экономического союза, стал участником Всеобщей системы преференций+ (ВСП+) Европейского союза. Но пока существенного изменения торгового баланса нет. Республика использует минимум из имеющихся возможностей.