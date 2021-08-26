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Экономика

Кыргызские компании собираются торговать на AliExpress

Первый заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев провел встречу с представителями Globalization Office of Alibaba Group. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам совместного сотрудничества в сфере электронной коммерции. В частности, обсуждены вопросы о присоединении к eWTP для реализации отечественной продукции на торговой платформе Alibaba и AliExpress, проведении бесплатных тренингов по торговле на площадках Alibaba Group для резидентов Кыргызстана, открытии центра перераспределения товаров в КР.

Достигнута договоренность о разработке меморандума о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов, Ассоциацией электронной коммерции КР и Alibaba Group.

Кроме того, для увеличения товарооборота между странами представители Globalization Office of Alibaba Group выразили заинтересованность в ознакомлении с потенциальными товарами экспорта в КНР. Стороны также выразили готовность в продолжении партнерства в различных направлениях.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205150/
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