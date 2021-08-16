Нацбанк возобновил обмен ветхих денег и продажу золотых слитков и монет

Национальный банк Кыргызской Республики с 16 августа 2021 года возобновляет операции по реализации нумизматических ценностей и золотых мерных слитков, а также обмен ветхих денег. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Решение принято в связи с выпуском в обращение новой коллекционной монеты «Независимой Кыргызской Республике — 30 лет». Реализация коллекционных монет ведется в кассах учреждений Национального банка в рабочие дни с 9.00 до 15.00, а также через веб-сайт.

Напомним, что процедуры обмена ветхих денег и покупки слитков и монет приостановили в начале июля из-за резкого роста числа заражений COVID-19.