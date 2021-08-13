13:38
USD 84.79
EUR 99.60
RUB 1.15
Экономика

К 30-летию независимости Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты

С 16 августа 2021 года в честь празднования Дня независимости Кыргызстана Национальный банк вводит в обращение золотую и серебряную коллекционные монеты «Независимой Кыргызской Республике — 30 лет» серии «Исторические события». Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.

Нацбанка
Фото Нацбанка. Золотая монета к 30-летию независимости
Отмечается, что основным сюжетом лицевой стороны золотой монеты является изображение стилизованной юрты как символа достатка и благополучия с национальными орнаментами, олицетворяющими сплоченность и процветание кыргызского народа. В центре юрты расположена надпись «30 жыл» (30 лет). В нижней части монеты указан номинал монеты и графический символ национальной валюты «100 С». По окружности размещена надпись с названием монеты: «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл/Независимой Кыргызской Республике — 30 лет».

Оборотная сторона монеты содержит изображение шырдака — войлочного ковра с национальными орнаментами. В центре представлен герб Кыргызской Республики.

В левой части монеты указаны проба металла (Au 999) и вес монеты (7,78 g). В правой части — год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики».

Нацбанка
Фото Нацбанка. Серебряная монета к 30-летию независимости
Основным сюжетом лицевой стороны серебряной монеты является изображение географической карты каждого региона Кыргызстана, представленной в виде цветка с семью лепестками, объединенных надписью «30 жыл» (30 лет), как символ межрегионального и территориального единства. В нижней части монеты расположена надпись: «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл». В левой части указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (28,28 g), в правой части — номинал монеты «10 сом».

В центре оборотной стороны монеты представлен герб Кыргызской Республики в обрамлении национального орнамента и стилизованных лучей солнца, олицетворяющих флаг страны. В нижней части монеты указан год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики».

Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Новых коллекционных монет выпущено по 1 тысяче штук. Стоимость золотой монеты составляет 50 тысяч 660 сомов, серебряной — 3 тысячи 410 сомов. Купить их можно в кассах Национального банка в рабочие дни с 9.00 до 15.00 или через веб-сайт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203915/
просмотров: 627
Версия для печати
Материалы по теме
13 миллионов планируют потратить в Таласе на шоу в честь Дня независимости
Тридцатилетие независимости КР. В Бишкеке пройдет открытый показ фильмов
Сумма просроченных кредитов достигла 4,7 миллиарда сомов
Тридцать лет независимости Кыргызстана. Праздновать будут с учетом COVID-19
Минкульт показал логотип к 30-летию независимости. В соцсетях его раскритиковали
Что им нужно? Самат Ибраев и Бактыбек Турусбеков встретились с главой Нацбанка
COVID-19. Нацбанк приостановил обмен ветхих купюр и реализацию золотых слитков
Манипулирование обменным курсом для поддержки экспорта — дорога в пропасть
Ему тоже не давали слова. Самат Ибраев сравнил себя с Садыром Жапаровым
Не верю. Депутат интересуется размером заработной платы главы Нацбанка
Популярные новости
Акылбек Жапаров: Мое предложение по&nbsp;участковым было неправильно истолковано Акылбек Жапаров: Мое предложение по участковым было неправильно истолковано
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Вывод авторитетного The Wall Street Journal&nbsp;&mdash; рудник захвачен Дело «Кумтора». Вывод авторитетного The Wall Street Journal — рудник захвачен
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Печальный мировой опыт Режим ЧС в экономике. Печальный мировой опыт
Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций &laquo;Дос-Кредобанка&raquo; Сын Наримана Тюлеева купил 14,22 процента акций «Дос-Кредобанка»
Бизнес
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
13 августа, пятница
13:27
Перенос учебного года на 15 сентября. Возможно, так будет всегда Перенос учебного года на 15 сентября. Возможно, так буд...
13:22
Убийство Айзады. Судмедэксперт не смог установить точное время смерти девушки
13:04
COVID-19. В КР двумя дозами привито лишь семь процентов от подлежащих вакцинации
12:44
Окопы на границе. Таджикистан прекратил работы и зарыл выкопанное
12:39
К 30-летию независимости Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты