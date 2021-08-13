К 30-летию независимости Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты

С 16 августа 2021 года в честь празднования Дня независимости Кыргызстана Национальный банк вводит в обращение золотую и серебряную коллекционные монеты «Независимой Кыргызской Республике — 30 лет» серии «Исторические события». Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.

Фото Нацбанка. Золотая монета к 30-летию независимости

Отмечается, что основным сюжетом лицевой стороны золотой монеты является изображение стилизованной юрты как символа достатка и благополучия с национальными орнаментами, олицетворяющими сплоченность и процветание кыргызского народа. В центре юрты расположена надпись «30 жыл» (30 лет). В нижней части монеты указан номинал монеты и графический символ национальной валюты «100 С». По окружности размещена надпись с названием монеты: «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл/Независимой Кыргызской Республике — 30 лет».

Оборотная сторона монеты содержит изображение шырдака — войлочного ковра с национальными орнаментами. В центре представлен герб Кыргызской Республики.

В левой части монеты указаны проба металла (Au 999) и вес монеты (7,78 g). В правой части — год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики».

Фото Нацбанка. Серебряная монета к 30-летию независимости

Основным сюжетом лицевой стороны серебряной монеты является изображение географической карты каждого региона Кыргызстана, представленной в виде цветка с семью лепестками, объединенных надписью «30 жыл» (30 лет), как символ межрегионального и территориального единства. В нижней части монеты расположена надпись: «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл». В левой части указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (28,28 g), в правой части — номинал монеты «10 сом».

В центре оборотной стороны монеты представлен герб Кыргызской Республики в обрамлении национального орнамента и стилизованных лучей солнца, олицетворяющих флаг страны. В нижней части монеты указан год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики».

Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Новых коллекционных монет выпущено по 1 тысяче штук. Стоимость золотой монеты составляет 50 тысяч 660 сомов, серебряной — 3 тысячи 410 сомов. Купить их можно в кассах Национального банка в рабочие дни с 9.00 до 15.00 или через веб-сайт.