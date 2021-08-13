К 30-летию независимости Нацбанк выпустил новые коллекционные монеты

С 16 августа 2021 года в честь празднования Дня независимости Кыргызстана Национальный банк вводит в обращение золотую и серебряную коллекционные монеты «Независимой Кыргызской Республике — 30 лет» серии «Исторические события». Об этом сообщает пресс-служба НБ КР.
Оборотная сторона монеты содержит изображение шырдака — войлочного ковра с национальными орнаментами. В центре представлен герб Кыргызской Республики.
В левой части монеты указаны проба металла (Au 999) и вес монеты (7,78 g). В правой части — год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики».
В центре оборотной стороны монеты представлен герб Кыргызской Республики в обрамлении национального орнамента и стилизованных лучей солнца, олицетворяющих флаг страны. В нижней части монеты указан год выпуска (2021). По окружности монеты размещена надпись: «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской Республики».
Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.
Новых коллекционных монет выпущено по 1 тысяче штук. Стоимость золотой монеты составляет 50 тысяч 660 сомов, серебряной — 3 тысячи 410 сомов. Купить их можно в кассах Национального банка в рабочие дни с 9.00 до 15.00 или через веб-сайт.