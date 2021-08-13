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Экономика

За отсутствие ККМ предлагают штрафовать дирекции рынков и торговых центров

Министерство экономики и финансов предлагает установить ответственность дирекции рынков и торговых центров (домов) за соблюдение требований применения их арендаторами контрольно-кассовых машин (ККМ) при осуществлении торговой деятельности. Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

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Как отмечается в справке-обосновании, проект разработан для обеспечения своевременности и полноты осуществления налогового контроля, увеличения налоговых поступлений в бюджет и упорядочения торговой деятельности на рынках и в торговых центрах (домах), а также обеспечения применения субъектам торговой деятельности в обязательном порядке ККМ.

Напомним, с 1 июля 2021 года на территории Кыргызстана стало обязательным применение контрольно-кассовых машин (ККМ) по новым стандартам. Нельзя использовать старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени и зарегистрированные в налоговых органах.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203957/
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