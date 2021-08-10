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Экономика

Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 50 процентов

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, на конец июня 2021 года составила 1,6 миллиона человек. Это следует из экспресс-обзора департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

Число безработных составляет 1,7 процента от общей численности рабочей силы. В прошлом году этот показатель был на 50,2 процента больше и составлял 3,4 процента.

При этом в Кыргызстане показатель немного вырос. В 2020-м по итогам июня безработными числились 78,6 тысячи человек, или 3 процента от рынка рабочей силы. В этом году показатель вырос до 80,5 тысячи человек, или 3,1 процента рынка. Это самый высокий показатель среди стран ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203531/
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