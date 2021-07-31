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Экономика

Скопление фур на границе с Кыргызстаном прокомментировали в Минфине Казахстана

В Комитете государственных доходов Минфина Казахстана прокомментировали сообщения о скоплении грузовиков на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В соцсетях РК также распространилась информация о большом количестве большегрузов на территории КР перед автомобильным пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» (сопредельный пункт пропуска с казахской стороны «Карасу»).

В Комитете госдоходов Казахстана заявили, что на 30 июля 2021 года количество грузовых автотранспортных средств на пункте пропуска «Карасу» со стороны Кыргызстана составляет 50-80 единиц. Это является штатным показателем для этого пункта пропуска, учитывая сезон созревания плодоовощной продукции.

«Пункты пропуска на казахско-кыргызской границе работают в штатном режиме, информационные системы органов государственных доходов функционируют в полном объеме. В среднем за сутки на территорию Казахстана из Кыргызстана осуществляется ввоз товаров на 300-350 автотранспортных средствах», — прокомментировали чиновники.

Напомним, накануне Пограничная служба ГКНБ КР подтвердила большое количество большегрузов на границе. Но связала она это не с какими-то сложностями, а с увеличением грузопотока.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202768/
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