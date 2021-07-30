«Кумтор» поможет техникой Джети-Огузскому району, пострадавшему от селя

«Кумтор» отправил технику в помощь Джети-Огузскому району, пострадавшему от селевых потоков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, руководство ЗАО «Кумтор Голд Компани» в ответ на просьбу первого заместителя полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Уланбека Далиева направило тяжелую технику и рабочих для ликвидации последствий стихии в Джети-Огузском районе.

Бульдозер и экскаватор, предоставленные компанией, будут восстанавливать дороги и проводить расчистку русел рек в селе Джети-Огуз.

Напомним, сегодня в 4.30 в Иссык-Кульской области, в Балыкчи, на перевале Кескен-Бель, в селах Кара-Талаа и Оттук Тонского района обильные дожди вызвали сели.