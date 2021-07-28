Золотоизвлекательная фабрика рудника «Кумтор» запущена после планового ремонта

Золотоизвлекательная фабрика рудника «Кумтор» запущена после ежегодного планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, с 23 июля фабрика временно была закрыта для проведения ремонтных работ.

В компании планировали завершить их к 29 июля, но смогли завершить ремонт раньше.

«Специалисты КГК постоянно совершенствуют процесс производства, чтобы сэкономить ресурсы предприятия и выполнить необходимые работы в срок с наименьшими затратами. После возобновления работы ЗИФ временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук поблагодарил работников за успешный труд. В течение всего ремонта на фабрике горные работы на руднике продолжались в штатном режиме», — информирует пресс-служба.