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Экономика

Золотоизвлекательная фабрика рудника «Кумтор» запущена после планового ремонта

Золотоизвлекательная фабрика рудника «Кумтор» запущена после ежегодного планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, с 23 июля фабрика временно была закрыта для проведения ремонтных работ.

В компании планировали завершить их к 29 июля, но смогли завершить ремонт раньше.

«Специалисты КГК постоянно совершенствуют процесс производства, чтобы сэкономить ресурсы предприятия и выполнить необходимые работы в срок с наименьшими затратами. После возобновления работы ЗИФ временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук поблагодарил работников за успешный труд. В течение всего ремонта на фабрике горные работы на руднике продолжались в штатном режиме», — информирует пресс-служба.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202327/
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