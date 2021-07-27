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Экономика

76 тонн веса. В Кыргызстан прибыло новое рабочее колесо для Токтогульской ГЭС

Новое рабочее колесо гидроагрегата для Токтогульской ГЭС прибыло в Кыргызстан и направляется уже на саму гидростанцию. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Замена колеса идет в рамках проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС — фаза 2». Она позволит увеличить надежность работы станции.

Новое рабочее колесо изготовлено в Китае на специальном заводе GE Hydro. Его диаметр составляет 5,5 метра, высота — более 2,4 метра, вес — 76 тонн.

«С завода-изготовителя до Кыргызстана рабочее колесо было доставлено с помощью спецтехники. Оборудование преодолеет путь свыше 4 тысяч 700 километров до ГЭС. Завершить замену всех четырех гидроагрегатов станции планируется в 2025 году», — рассказали в компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202226/
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76 тонн веса. В Кыргызстан прибыло новое рабочее колесо для Токтогульской ГЭС