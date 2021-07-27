На середину июля инфляция в Кыргызстане составила 15 процентов

На 16 июля инфляция в годовом выражении (июль 2021 года к июлю 2020-го) составила 15 процентов. Такие данные приводит Национальный банк.

Отмечается, что рост потребительских цен в Кыргызстане складывается выше ожиданий. Это происходит в основном за счет глобального роста цен на продовольствие.

«Наблюдаемое повышение цен на продовольственные товары на мировых рынках и их ограниченное предложение в странах-производителях обуславливают риск продолжения роста потребительских цен в республике во второй половине 2021 года», — прогнозируют в НБ КР.