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Экономика

Миллионы долгов и слабое управление. Что еще выявил аудит госпредприятий ФУГИ

Счетная палата провела аудит госпредприятий ФУГИ за 2019 год. Проверка выявила слабую эффективность управленцев, рост задолженностей и риски потери государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ГП «Дирекция по управлению объектами» аудит выявил высокие риски потерь имущества, перешедшего в государственную собственность по решениям судов.

Отмечен также рост дебиторской задолженности в 3,9 раза, или с 15 миллионов 400 тысяч сомов до 33 миллионов 600 тысяч сомов, который связан с недостаточно эффективными мерами по взысканию долгосрочных задолженностей с арендаторов по арендной плате и за потребленную электроэнергию.

«Не расторгнуты договоры аренды и не начислены пени за 2018 год в отношении долгосрочных злостных неплательщиков. В ходе аудита начислены пени арендаторам в общей сумме 2 миллиона 56 тысяч 900 сомов. Продажа электроэнергии по заниженным тарифам повлекла потери доходов в сумме 1 миллион 900 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

В ГП «Туратали базары» также имеется риск потери земельного участка площадью 6,26 гектара из-за отсутствия правоустанавливающего документа на него.

«Отмечено вмешательство в деятельность госпредприятия неправомерным регулированием цен Ошским областным отделом Государственного агентства антимонопольного регулирования, что отрицательно отразилось на его доходной части. Имеются риски неполного получения доходов от автостоянки», — проинформировали в Счетной палате.

В ГП санаторий «Иссык-Куль Аврора» также имеются риски потерь национализированного имущества в виде участка площадью 7,44 гектара и инженерных сооружений на 142 миллиона сомов.

Аудит отмечает неиспользование отдельных активов в хозяйственной деятельности и низкий уровень доходности от оказания медицинских услуг. Установлены дублирующие по функциональным обязанностям должности. Номера санатория требуют совершенствования и обновления.

«Дебиторская задолженность выросла в 1,8 раза — с 8 миллионов 700 тысяч сомов до 15 миллионов 400 тысяч сомов, что может повлечь проблемы ликвидности и финансовой нестабильности. Отмечено ухудшение платежной дисциплины арендаторов и неначисление пени на задолженность по арендной плате, расчетная сумма которой составила 14 миллионов 900 тысяч сомов», — говорится в аудите Счетной палаты.

Отмечается, что с 2013 года не начислена и не взыскана арендная плата за пользование 2 гектарами земельных участков под 14 коттеджами. Дебиторская задолженность за уволенными сотрудниками составила 727 тысяч 500 сомов.

В ГП «Элдик» из объектов, которые были переданы ФУГИ государственным администрациям Ошской и Баткенской областей, три объекта не приняты на баланс райгосадминистрации Кара-Суйского района.

Аудит отмечает ухудшение финансового положения, связанное с ростом дебиторской задолженности на 6 миллионов сомов, кредиторской — на 9 миллионов сомов.

«При комиссионном измерении площади арендованного имущества ОсОО «Нур-Билим Ордосу» установлено занижение площади на 1 тысячу 447 квадратных метров, на которую недоначислено арендной платы на сумму 4 миллиона сомов. По результатам инвентаризации у арендаторов установлены недостачи на общую сумму 130 тысяч сомов, из которых восстановлены лишь 98 тысяч 800 сомов», — сообщили в пресс-службе.

В ГП «Торгово-рыночный комплекс Талас» с отдельными предпринимателями и арендаторами не были заключены договоры, арендные платежи не взимаются.

За 2019 год в доход предприятия из-за этого не поступило 99 тысяч сомов. Аудит также выявил нарушение закона о госзакупках. Без объявления конкурса были приобретены товары и услуги на сумму 264 тысячи сомов.

Отмечается, что отчет по итогам аудита был утвержден и направлен в аппарат президента, секретариат Совбеза, парламент, правительство, а также в профильные министерства и ведомства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202017/
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