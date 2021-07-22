Цифра дня. 648 тысяч тонн топлива импортировано в Кыргызстан с начала года

По предварительным данным, за январь — июнь 2021 года всего в Кыргызстан импортировано 648 тысяч тонн нефтепродуктов. Такие данные приводит Ассоциация нефтетрейдеров.

В том числе бензинов ввезено 388 тысяч тонн, а дизельного топлива — 260 тысяч тонн.

«Принимая во внимание сложное социально-экономического положение республики, нефтетрейдеры—члены ассоциации продолжают придерживаться социально-ориентированной политики ценообразования, исключая резкое изменение цен на АЗС. С начала 2021 года прибыльность компаний-нефтетрейдеров не превысила 1-2 процентов», — подчеркнули в АНК.