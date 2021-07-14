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Экономика

Подписано кредитное соглашение на реабилитацию дороги Корумду — Балбай

Подписано кредитное соглашение между Кыргызстаном и Кувейтским фондом арабского экономического сотрудничества по проекту реконструкции иссык-кульской кольцевой автодороги на участке Корумду — Балбай. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что 80,5 километра трассы отремонтируют за $28,9 миллиона. Проект обеспечит улучшение автомобильного сообщения курортной зоны озера Иссык-Куль с областями республики, а также с Казахстаном и Китаем. Кроме того, благодаря ему улучшится придорожная инфраструктура иссык-кульского кольца для дальнейшего развития внутреннего и международного туризма. Он даст развитие и рост промышленного производства и сельского хозяйства и, соответственно, образование новых рабочих мест, а также соединит Иссык-Куль с дорогами Казахстана и России, что позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан.

«Проект реконструкции автодороги Балыкчи — Каракол — Балыкчи на участке Корумду — Балбай Баатыр, финансируемый Арабской координационной группой (АКГ), одобрен еще в 2017 году. Кроме того, на встрече с представителями Кувейтского фонда обсужден проект строительства нейрохирургического центра Национального госпиталя стоимостью $20 миллионов. Стороны договорились о возобновлении реализации проекта в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201038/
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