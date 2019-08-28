Велодорожку вдоль Иссык-Куля построят на кредит Арабской координационной группы

Арабская координационная группа (АКГ) выделяет кредит на сумму $128 миллионов на реконструкцию части Иссык-Кульского кольца. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

По данным ведомства, планируется отремонтировать участок от Корумду Иссык-Кульского района до села Балбая Батыра Тюпского района.

«Участок запроектирован по параметрам II технической категории дороги международного значения с 4-полосной проезжей частью по всему участку. В населенных пунктах предусмотрено строительство тротуаров для обеспечения безопасности дорожного движения и по всему участку — велосипедная дорожка (в населенных пунктах она совмещена с тротуаром)», — сообщили в Минтрансе.

Предоставление кредита одобрили два члена-участника АКГ: ОПЕК и Саудовский фонд развития. Остальные — Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд развития Абу-Даби и Исламский банк развития — внесли вопрос на рассмотрение советов директоров.