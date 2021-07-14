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Экономика

Бюджет с профицитом. Эксперт о положительной динамике в экономике

Ранее Министерство экономики и финансов сообщило, что, по предварительной информации, республиканский бюджет за первое полугодие 2021 года исполнен с профицитом в сумме 575,3 миллиона сомов.

В ведомстве 24.kg подчеркнули, что в Кыргызстане предприняты меры по достижению бездефицитного бюджета.

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Стоит отметить, что в сравнении с соответствующим показателем 2020 года совокупные доходы бюджета увеличились на 28 миллиардов 296,6 миллиона сомов.

По налоговым доходам за указанный период поступления составили 57 миллиардов 422,8 миллиона сомов. То есть произошло увеличение на 100,2 процента от плана, или на 115,3 миллиона сомов.

Политолог Шерадил Бактыгулов, комментируя эти официальные данные, отметил, что поступление в республиканский бюджет с превышением запланированных цифр на 575 миллионов сомов является хорошей новостью.

«Мы все помним драматическое состояние республиканского бюджета в 2020 году, то состояние, в котором бюджет оказался в конце года. Профицит, то есть превышение сбора доходной части бюджета на сумму более чем 575 миллионов сомов является действительно хорошей новостью», — сказал он.

По мнению собеседника, пополнение доходной части республиканского бюджета «стало возможным благодаря грамотным, выверенным действиям руководства страны».

Шерадил Бактыгулов назвал пять предпосылок, которые привели к такому результату:

  • реорганизация министерств и ведомств;
  • ликвидация Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями;
  • работа по искоренению коррупции в Таможенной и Налоговой службах;
  • принятие мер по защите предпринимателей;
  • освобождение бизнеса от уплаты пени и штрафов за несданные вовремя отчеты по итогам 2020 года.

Он считает, что власть пока выполняет свои обещания.

«Например, так называемая налоговая амнистия, которая была введена до 1 июля 2021 года, тоже дала свои результаты» — сказал эксперт.

По словам Шерадила Бактыгулова, вышеуказанные цифры являются фактологическим доказательством того, что новое руководство страны придерживается своих обещаний в реформировании экономической политики, желании искоренить коррупцию в Кыргызстане.

«Безусловно, нам всем важно, что основные параметры республиканского бюджета были выполнены и достигли запланированных цифр», — заключил Шерадил Бактыгулов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201001/
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