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Экономика

«Кумтор» помог Нижне-Серафимовскому дому для пожилых: купил микроавтобус

«Кумтор» передал микроавтобус Нижне-Серафимовскому дому для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) предоставило в пользование Нижне-Серафимовскому дому для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья микроавтобус «Тойота Хайс».

По словам директора социального учреждения Бактыбека Джунушева, в прежние годы он несколько раз обращался с просьбами о помощи в компанию «Кумтор», но ответов не получал. В этом году положительный отклик пришел оперативно.

В течение месяца «Кумтор Голд Компани» решила жизненно важную проблему: обеспечила подопечных социального учреждения автотранспортом для получения необходимых медицинских процедур в стационарах столицы.

Временный внешний управляющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук на церемонии передачи автотранспорта отметил, что теперь жители Нижне-Серафимовского дома смогут посещать не только медицинские учреждения, но и совершать различные выездные экскурсии.

«Мы выполнили вашу просьбу и помогаем вам от чистого сердца, чтобы облегчить вам жизнь, чтобы она была комфортной, радостной и долгой. Помимо передачи вместительного и комфортабельного микроавтобуса, компания «Кумтор» будет ежемесячно выделять необходимое количество бензина, делать текущий ремонт», — сказал Тенгиз Болтурук.

Он также заявил, что компания «Кумтор» устранит самую главную проблему Нижне-Серафимовского дома для пожилых — отсутствие нормального водоснабжения. По его словам, руководство компании приняло решение провести полный ремонт водопроводной системы для обеспечения бесперебойного доступа к чистой питьевой воде. В ближайшее время начнутся ремонтные работы. Пока в учреждение будет подаваться цистерна с водой.

«Мы тоже когда-то будем пожилыми. Хотелось бы, чтобы государство и компании всемерно помогали нуждающимся. Наше предприятие всегда старается помочь стране и на протяжении многих лет оказывает благотворительную помощь жителям республики. «Кумтор» отныне работает на благо Кыргызстана, и мы всегда готовы прийти на помощь людям» — сказал Тенгиз Болтурук.

«Сегодня у нас большой праздник! Наше учреждение существует с 1936 года, и с тех пор мы пьем речную воду. Большое спасибо новому руководству компании «Кумтор» в лице Тенгиза Болтурука. Вы делаете огромное дело. Дай вам Бог сил и здоровья в вашем нелегком труде», — сказал директор Нижне-Серафимовского дома Бактыбек Джунушев.

На сегодняшний день в Нижне-Серафимовском социальном стационарном учреждении для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья проживает 310 получателей услуг, из них 203 — мужчины и 107 женщин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199454/
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